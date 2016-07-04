للحامل: نظام غذائي صحي

تكثر اجتماعات وزيارات الأهل والاصدقاء، ومعها تكثر الحلويات والسكريات، فيصبح التحكم بالنظام الغذائي صعباً، ما يؤثر على صحة العامَّة وبخاصة المرأة الحامل، لظهور سكر الحمل أو زيادة الوزن، أو مشاكل صحيَّة أخرى تؤثر في صحتها وصحة جنينها.

«سيدتي» التقت منى حسين، اختصاصيَّة التغذيَّة، لتقدِّم للمرأة الحامل بعض النصائح لاتباعها خلال العيد، للحفاظ على صحتها وصحة جنينها.



- راقبي ضغطك ومعدل السكر في دمك خلال فترة الأعياد، لا سيما إن كنت تعانين من أعراض سكري الحمل.

- ابتعدي عن الأطعمة غير الصحيَّة والمشروبات السكريَّة، والسماح لنفسك بالأكل بكميات تفيد شخصين أنت وجنينك.

- حاولي تناول الطعام في المنزل قبل الخروج للقاء العائلة والأصدقاء والاحتفال معهم، بهذه الطريقة ستضمنين لطفلك وجبة صحيَّة.

- حافظي على نظامك الغذائي الصحي المنتظم وواظبي على تناول وجبات صغيرة ومتقاربة بدلاً من 3 وجبات كبيرة رئيسية.

- تلافي استهلاك الأطعمة النيئة وغير المبسترة لاحتمال احتوائها على بكتيريا مؤذية لك ولجنينك، على غرار الحليب والعصير والجبن.

- لا تتناولي الدجاج واللحوم إلاّ ناضجة ومطهوة جيداً، وذلك حتى لا تصابي بداء «التكسوبلاسموز» أو عدوى «الإشريكية القولونية E Coli.

- لا تحرمي نفسك من الحلويات العيد واامأكولات الغنيَّة بالدهون والسكريات، ولكن احرصي على استهلاكها بكميات قليلة جداً وكبديل عن الوجبات الخفيفة.

- السيدات الحوامل اللاتي تكون أوزانهنَّ زائدة على الوزن الطبيعي، لا يفضل تناول الحلويات بكثرة، لأنَّه يحتوي على مواد كربوهيدراتية ذات سعرات حراريَّة عالية فتتحول في الجسم عند زيادتها إلى دهون، ما يتسبب في ترسيب الكوليسترول والدهون في الشرايين.

- ينصح لتجنب حدوث أي مضاعفات للمرأة الحامل، يجب الإكثار من السوائل والعصائر الطازجة وعدم الإكثار من تناول السكريات والدهون، ويفضل تناول البروتينات من الأسماك والحوم، كما يمكن الإكثار من تناول الفاكهة، خاصة التي تحتوي على الحديد السوائل.