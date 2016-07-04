بالصور.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يلتقى قادة دول حوض النيل

نشر الحساب الرسمى لرئيس الوزراء الإسرائيلى بينيامين نتنياهو، على تويتر، اليوم الاثنين، صورًا لقائه مع رؤساء أوغندا وكينيا وجنوب السودان وزامبيا ورواندا، ورئيس الوزراء الإثيوبى ووزير الخارجية التانزانى.

وبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلى جولته الأفريقية، التى تشمل 4 دول من دول حوض النيل، بأوغندا ثم كينيا ورواندا وإثيوبيا، وسيلتقى 7 زعماء دول أفريقية من بينهم رئيس جنوب السودان.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن نتنياهو سيلتقى يوم الخميس المقبل خطابًا مهمًا بالبرلمان الإثيوبى، من أجل الحديث عن تطوير العلاقات بين تل أبيب وإثيوبيا، خاصة فى المجالات الاقتصادية والزراعية.



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لقاء نتنياهو مع قادة الدول الأفريقية



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نتنياهو وأحاديث جانبية على هامش زيارته الإفريقية



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رئيس الوزراء الإسرائيلى خلال لقاء القادة الأفارقة



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بنيامين نتنياهو



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صورة من الحساب الرسمى لبنيامين نتنياهو

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