الأردن: الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلن قاضى القضاة وإمام الحضرة الهاشمية بالأردن، الدكتور أحمد هليل، أن يوم غد الثلاثاء المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد موقع "سبق" السعودى تعذر رؤية هلال شهر شوال فى عدة مناطق، مشيرا إلى أن المحكمة العليا ستعلن أن يوم غدٍ هو المتمم لشهر رمضان وأن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

وقال الموقع إن المحكمة العليا التى تعقد جلستها مساء اليوم تتحرى ما يرد من المحاكم عن رؤية هلال شهر شوال؛ تمهيداً لإصدار قرارها الرسمى عن موعد حلول عيد الفطر المبارك للعام الحالى.

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