أخبار عاجلة

البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 صور ترصد ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأردن: الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

Google+ Print
الأردن: الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك الأردن: الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك
أعلن قاضى القضاة وإمام الحضرة الهاشمية بالأردن، الدكتور أحمد هليل، أن يوم غد الثلاثاء المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد موقع "سبق" السعودى تعذر رؤية هلال شهر شوال فى عدة مناطق، مشيرا إلى أن المحكمة العليا ستعلن أن يوم غدٍ هو المتمم لشهر رمضان وأن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

وقال الموقع إن المحكمة العليا التى تعقد جلستها مساء اليوم تتحرى ما يرد من المحاكم عن رؤية هلال شهر شوال؛ تمهيداً لإصدار قرارها الرسمى عن موعد حلول عيد الفطر المبارك للعام الحالى.


>بدء تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر بمدنية طور سيناء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365