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خارجية إيران تهاجم أحمد أبو الغيط بسبب إدانته تدخلاتها فى المنطقة

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خارجية إيران تهاجم أحمد أبو الغيط بسبب إدانته تدخلاتها فى المنطقة خارجية إيران تهاجم أحمد أبو الغيط بسبب إدانته تدخلاتها فى المنطقة
هاجمت الخارجية الإيرانية الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بسبب إدانته تدخلاتها فى المنطقة وتهديدها للأمن العربى وتدخلاتها السافرة فى شئون دولة البحرين وطموحها المتزايد.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمى تصريحات أبو الغيط بالمتسرعة وغير البناءة وفقا لوكالة فارس.

وتطاول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ورئيس مركز الدبلوماسية العامة والإعلامية قائلا "ندعو أبو الغيط إلى دراسة أداء الجامعة العربية فى الماضى بصورة أدق وتجنب تحميل الآخرين المسئولية، فيما يتعلق بالمشاكل التى تتعرض لها المنطقة والعالم الإسلامى" على حد تعبيره.

وأضاف، فى الوقت الذى يتعين على الجامعة العربية العمل على تسوية المشاكل والأزمات بين أعضائها عبر السبل السلمية وفقا لما جاء في ميثاقها، فانها تدعم الحرب التى يشنها بلد عربي ضد بلد عربى آخر، وتدعم العدوان واقتتال الأخوة.

يذكر أن الأمين العام للجامعة العربية دعا إلى تشكيل رؤى موحدة واضحة تتعلق باوضاع دول الخليج ومشاكلها خاصة ما يتعلق منها بقضية التهديدات الإيرانية للأمن العربى فى هذه المنطقة الحيوية، والتدخل الإيرانى السافر فى شئون البحرين.

كما دعا لتجميع الارادات العربية فى إرادة سياسية واحدة قوية لمواجهة طموحات إيران المتزايدة.

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