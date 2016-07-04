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وسائل إعلام عراقية: مقتل وإصابة 8 فى انفجار عبوة ناسفة جنوب غربى بغداد

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وسائل إعلام عراقية: مقتل وإصابة 8 فى انفجار عبوة ناسفة جنوب غربى بغداد وسائل إعلام عراقية: مقتل وإصابة 8 فى انفجار عبوة ناسفة جنوب غربى بغداد
قال مصدر فى وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، إن ثمانية أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة جنوب غربى بغداد.

وأكد المصدر لموقع "المدى" العراقى أن عبوة ناسفة انفجرت، عصر اليوم الاثنين، بالقرب من محال تجارية فى منطقة حى الفرات، جنوب غربى بغداد، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية هرعت إلى منطقة الحادث ونقلت الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج وجثتى القتيلين إلى دائرة الطب العدلى، فيما فرضت طوقاً أمنيا على منطقة الحادث ومنعت الاقتراب منه".

يذكر أن الأوضاع الأمنية فى العاصمة العراقية بغداد، تشهد توتراً منذ منتصف العام 2013، إذ أعلنت بعثة الأمم المتحدة فى العراق مطلع يوليو الحالى مقتل وإصابة 2119 عراقياً نتيجة أعمال العنف التى شهدتها البلاد خلال شهر يونيو الماضى مسجلة انخفاضا عما سجلته خلال شهر مايو الماضى، مجددة التأكيد على أن العاصمة بغداد كانت "الأكثر تضرراً".


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