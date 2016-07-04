غرفة "البنيان المرصوص" تكشف تفاصيل عملياته ضد تنظيم داعش الإرهابى

أعلنت غرفة عمليات "البنيان المرصوص"، اليوم الاثنين، أن مدفعيتها الثقيلة استهدفت غرفة عمليات وتحكم وآليات ومخزنًا لذخيرة "عصابات داعش" وسط مدينة سرت.

ووصفت غرفة عمليات البنيان المرصوص، فى بيان لها عبر صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، استهدافها مواقع "داعش" بأنه نُفذ وفق قصف محكم ودقيق.

وأضاف البيان أن المناطق التى تمكنت غرفة عمليات البنيان المرصوص من السيطرة عليها هى مناطق جارف والقيبية والبطومة والثلاتين والظهير والزعفران والغربيات وأبوهادى والقرضابية وأبوزاهية وسلطان والسواوة والحنيوة والعامرة واهراوة والوادى الأحمر وأمن القنديل والنوفلية وبن جواد.

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