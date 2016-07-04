كوريا الجنوبية تسمح بدخول 26 لاجئا سوريا

ذكرت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها سمحت بدخول 26 شخصا إلى البلاد من أصل 28 طالب لجوء سورى كانوا عالقين فى مطار انتشون.

وأوضحت وزارة العدل - بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أن الشخصين الذين لم يسمح لهما بالدخول يجرى استجوابها فى قضية سرقة.

وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من حكم محكمة محلية لصالح تسعة سوريين رفعوا دعوى قضائية ضد مكتب الهجرة المحلى لحرمانهم من فرصة إجراء تقييم ليتم الاعتراف بهم كلاجئين، وسلم حكم قضائى مماثل لمجموعة أخرى من 19 سوريا فى وقت سابق من هذا الشهر.

ورفضت وزارة الهجرة النظر فى طلبات اللجوء فى المقام الأول لغياب أسباب واضحة بالنسبة لها لطلب اللجوء لقدومهم من مناطق آمنة مثل تركيا والصين وروسيا، إلا أن المحكمة رأت أن قرار السلطات جائر.

وقالت الوزارة إنه تم منح تصريح الدخول بالنظر لقرار المحكمة وكذلك لأسباب إنسانية أخرى.

ومع ذلك أشارت الوزارة إلى أنها قد استأنفت الحكم، مضيفة أنها سوف ترصد أماكن تواجد السوريين حتى يتم اتخاذ القرار النهائى من قبل محكمة أعلى.

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