أخبار عاجلة

البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 صور ترصد ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الإعلامية «أسماء يوسف» على شاشة «TEN» الأحد المقبل

Google+ Print
الإعلامية «أسماء يوسف» على شاشة «TEN» الأحد المقبل الإعلامية «أسماء يوسف» على شاشة «TEN» الأحد المقبل

الإعلامية أسماء يوسف

كتبت- إنجي لطفي 

قالت الإعلامية أسماء يوسف، إنَّه من المقرر أنَّ تقدم برنامج «عسل أبيض»، المذاع على  شاشة «TEN»، موضحة أنَّها ستبدأ أولى حلقاتها بالبرنامج إعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وأضافت يوسف في تصريحاتٍ لـ«ONA»، أنَّها ستقدم الموضوعات الاجتماعية ومتابعة الأحداث الجارية، مشيرة إلى أنَّها تفضل تقديم هذه النوعية من البرامج، نظرًا لقربها للمواطن البسيط.

ومن المعروف أنَّ البرنامج يتناوب على تقديمه الإعلاميات «حنان مفيد فوزي، ونهي عبد العزيز، ورنا عرفة».

يذكر أن أسماء يوسف بدأت مؤخرًا تقديم برنامجها «داخلي خارجي» على شاشة نايل سينما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا