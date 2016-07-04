الإعلامية «أسماء يوسف» على شاشة «TEN» الأحد المقبل

كتبت- إنجي لطفي

قالت الإعلامية أسماء يوسف، إنَّه من المقرر أنَّ تقدم برنامج «عسل أبيض»، المذاع على شاشة «TEN»، موضحة أنَّها ستبدأ أولى حلقاتها بالبرنامج إعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وأضافت يوسف في تصريحاتٍ لـ«ONA»، أنَّها ستقدم الموضوعات الاجتماعية ومتابعة الأحداث الجارية، مشيرة إلى أنَّها تفضل تقديم هذه النوعية من البرامج، نظرًا لقربها للمواطن البسيط.

ومن المعروف أنَّ البرنامج يتناوب على تقديمه الإعلاميات «حنان مفيد فوزي، ونهي عبد العزيز، ورنا عرفة».

يذكر أن أسماء يوسف بدأت مؤخرًا تقديم برنامجها «داخلي خارجي» على شاشة نايل سينما.