القبض على طالب بحوزته سلاح نارى فى الإسماعيلية

ألقى ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية القبض على طالب بحوزته سلاح نارى"فرد خرطوش" وطلقات نارية بقصد الدفاع.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام بورود معلومات للرائد محمد جميل رئيس مباحث قسم ثان مفادها قيام المتهم " محمد .ع .ع " 18 سنة طالب مقيم شارع رضا ــ دائرة القسم بحيازة سلاح نارى، حيث تم إعداد عدة أكمنة بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة للأسلحة والذخائر غير المرخصة بالأمن العام فرع الإسماعيلية بأماكن تردد المتحرى عنه سالف الذكر، أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 رش وطلقة من ذات العيار، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق .

القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى القنطرة غرب بالإسماعيلية