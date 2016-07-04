مد آجل الحكم على مقيم دعوى ازدراء الأديان ضد فاطمة ناعوت بتهمة إهانة القضاء

قررت محكمة جنح السيدة زينب، اليوم الاثنين، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، مد آجل الحكم فى محاكمة المحامى محمد عفيفى والمتهم بإهانة السلطة القضائية، والذى أقام دعوى ازدراء الأديان ضد الكاتبة فاطمة ناعوت لجلسة 11 يوليو الجارى.

استمعت المحكمة بالجلسة السابقة إلى مرافعة منتصر الزيات دفاع المحامى محمد عفيفى، واستهل الزيات، مرافعته مؤكدا وجود خصومة بين القاضى وموكله محمد عفيفى، وبرر ذلك باتخاذ إجراءات باطلة وفقا للدستور والقانون وهى التحفظ على موكله.

ودفع الزيات خلال مرافعته، بانتفاء ارتكاب جريمة إهانة القضاء، استنادا إلى عدم توافر الركن الأساسى وهو أن تكون الإهانة موجهة خلال جلسة محاكمة علنية، بينما جلسة الكاتبة فاطمة ناعوت كانت جلسة سرية.

كانت نيابة السيدة زينب أمرت إخلاء سبيل عفيفى بضمان وظيفته فى يوليو 2015، وذلك على ذمة اتهامه بإهانة دائرة جنح السيدة برئاسة المستشار خالد جمال الدين أثناء نظر جلسة دعواه ضد الكاتبة داخل غرفة المداولة بالمحكمة.

الحكم فى محاكمة مقيم دعوى ازدراء الأديان ضد فاطمة ناعوت اليوم