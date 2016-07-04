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"مياه القليوبية": عودة المياه بشبرا الخيمة خلال ساعات بعد تصليح ماسورة رئيسية

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"مياه القليوبية": عودة المياه بشبرا الخيمة خلال ساعات بعد تصليح ماسورة رئيسية "مياه القليوبية": عودة المياه بشبرا الخيمة خلال ساعات بعد تصليح ماسورة رئيسية
أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية، أنه تم إصلاح جزء كبير من ماسورة الخط الرئيسى المغذية لمحطة بيجام وباقى جزء صغير من التصليح، وأنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من التصليح وعودة مياه الشرب للأهالى خلال ساعات.

وقال مجاهد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" العمل مستمر فى الموقع منذ حدوث كسر ماسورة الصرف الرئيسية وقاعدين فى الشارع أكثر من 30 ساعة وسنواصل العمل حتى تعود المياه لبعض مناطق غرب شبرا الخيمة التى انقطعت عنها بسبب حدوث كسر بخط الطرد الصرف الصحى قطر 1000مم بمنطقة المنشية، وجار الآن الانتهاء من إصلاح الخط الذى تهالك بسبب أنه مقام منذ 30 سنة ويوجد على الأرض المدفون أسفلها تعديات وزراعات كثيرة.

وأكد مجاهد أن الشركة تقوم بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب فى المناطق المتأثرة بالانقطاع ويمكن طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125 .

وكانت شركة مياه الشرب بحى غرب شبرا الخيمة قطعت المياه لليوم الثانى على التوالى بمنطقة أرض الجنينة وبيجام وعزبة عثمان وعدة مناطق أخرى بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بسبب كسر ماسورة المياه الرئيسية بجوار قسم ثان شبرا الخيمة ومازال مسئولو الشركة يعملون على تصليحها.

وقال عدد من الأهالى: إنهم لم يجدوا مياه الشرب منذ صباح أمس بعد أن قطعت الشركة المياه دون سابق إنذار ولا توجد نقطة مياه واحدة فى المنازل، مطالبين محافظ القليوبية الدكتور رضا فرحات والمهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى بسرعة التدخل.

انقطاع المياه بحى غرب شبرا الخيمة 6 ساعات بسبب كسر ماسورة الصرف بالخط الرئيسى
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