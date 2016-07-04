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لمريض السكر.. كل كحكتين بدون حشو واستمتع بالترمس وحمص الشام

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لمريض السكر.. كل كحكتين بدون حشو واستمتع بالترمس وحمص الشام لمريض السكر.. كل كحكتين بدون حشو واستمتع بالترمس وحمص الشام
للعيد مذاق خاص فى وسط لمة الأهل والأصدقاء، وقد تميزت مصر بالاحتفال بالعيد بطريقة خاصة تختلف عن غيرها من الدول الإسلامية، ومظاهر الاحتفال تعتمد على صنع العديد من الأطعمة، أهمها كحك العيد، والبسكويت وتناول الرنجة والفسيخ فى أول أيام العيد.

ولمريض السكر وضع خاص إذ لابد أن يحتفظ بمعدل السكر فى الدم دون ارتفاع، خاصةً عند تناول هذه النوعية من الأطعمة.

فى هذا السياق حدثنا الدكتور ياسر عبد الرؤوف أستاذ السكر والغدد الصماء بطب طنطا، موضحا أن لعيد الفطر فى مصر عادات خاصة فى مجال المأكولات، حيث تقوم معظم الأسر المصرية بتجهيز حلويات العيد كالكحك والبسكويت والغريبة، وهذه المأكولات تعتبر دسمة وغنية بالنشويات سواء من خلال الدقيق أو السمنة أو السكر، مشيرا على أنها تعطى كما هائلا من الطاقة.

ونصح الدكتور ياسر عبد الرؤوف بعدم الإكثار منها لمريض السكر، ومرضى ارتفاع كولسترول الدم وأيضا مرضى السمنة، كما أن المرضى الذين يعانون من التهابات بالمرارة لا ينصح لهم بتناول هذه المأكولات.

وأوضح أنه بالنسبة لمريض السكر فيمكن أن يتناول من واحدة إلى وحدتين من الكحك يوميا بدون ملبن أو عجوة، للاستمتاع ببهجة العيد، ويمكن استبدال هذه الكمية من الكحك بــ4 إلى 6 من البسكويت أو 3 وحدات من الغريبة أو البيتى فور، على أن يتم تناول هذه الكميات على مدار اليوم كبديل للوجبات الخفيفة، مؤكدًا أن مريض ارتفاع الكولسترول يمكنه تناول نفس الكميات التى يتناولها مريض السكر خلال أيام العيد، بشرط ضبط نسبة الكولسترول.

وقال الدكتور ياسر عبد الرؤوف، أما المرضى البدناء فيمكنهم تناول واحدة من الكحك أو اثنين من البسكويت أو البيتى فور أو الغريبة يوميا، مع ممارسة الرياضة أثناء العيد، ويعتبر الترمس وحمص الشام من الأكلات المناسبة لمريض السكر، موضحا أنه يؤدى إلى زيادة استجابة الجسم للأنسولين، فيمكن لمريض السكر تناول ما يعادل نصف كوب من الترمس والحمص يوميا قليل الملح، ولا يفضل لمريض ضغط الدم أن يتناول مثل هذه الأكلات مرتفعة الملح.

وأوضح أن من عادات المصريين فى عيد الفطر المبارك تناول الفسيخ والرنجة أول أيام العيد، وقد تكون هذه الوجبات مفيدة، خاصة فى حالة التنزه تحت درجات الحرارة العالية، حيث إنها تعوض ما يفقده الجسم من العرق، إلا أنه ينصح بالاعتدال فيها كما ينصح لمريض الضغط بتجنبها تمامًا.

لمريض الكبد.. استمتع بالعيد ولكن أكثر من الفواكه والخضروات
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مصر 365

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