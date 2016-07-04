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الشارقة تدخل غينيس بـ"أكبر فانوس في العالم"

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الشارقة تدخل غينيس بـ"أكبر فانوس في العالم" الشارقة تدخل غينيس بـ"أكبر فانوس في العالم"

حقق سوق الجبيل أكبر سوق للمنتجات الطازجة في الشارقة إنجازا نوعيا بدخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية لعام 2016 بحيازته لأكبر فانوس في العالم.

ويقع الفانوس - الذي تولت تصميمه مجموعة "جلوبال" لإدارة الفعاليات - عند مدخل السوق ويمتد على ارتفاع 15.5 متر وعرض 5.6 متر ووفقا للقواعد الرسمية لموسوعة غينيس العالمية فإن هيكل الفانوس جاء مطابقا تماما للفانوس الفعلي ويتوهج ببريق على مدخل السوق.

وقال علي السويدي مدير سوق الجبيل ان هذا الفانوس الذي يقف شامخا كأحد الأيقونات والمعالم الجديدة لإمارة للشارقة سيساهم في جذب المزيد من الزوار إلى السوق حيث تم عرض الفانوس منذ السابع والعشرين من يونيو 2016 وسيمثل ميزة دائمة للسوق.

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