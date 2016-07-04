استوحي إطلالات راقية من جميلة هوليوود جيسيكا ألبا

عرفت الممثلة جيسيكا ألبا Jessica Alba، بتنسيقاتها الجميلة في كل ظهور لها، حيث تجمع إطلالاتها بين الـ "ستايل الأنثوي الناعم" والتنسيقات العصرية، لتكوِّن إطلالاتها لوحة تستوحين منها ما يناسب إطلالتك في العيد.

في الإطلالات اليومية تعتمد جيسيكا ألبا، الجينز والتنانير الناعمة مع الجاكيتات، أو القمصان الواسعة، لتحصل على إطلالة مريحة، عملية، وأنيقة في الوقت نفسه، أما في الحفلات البسيطة وعروض الأزياء فنجدها متألقة بإطلالات بسيطة واستثنائية، حيث أعجبنا بإطلالتها بالبنطال البرتقالي الواسع مع الكارديغان القصير ذي اللون الأسود في إحدى الإطلالات، ووجدناها متألقة بالبيجامة في أحد الحفلات المقامة في أسبوع الموضة بتنسيق جذاب يمكن أن تستوحي منه إطلالة عصرية للعيد.

في السهرات وحفلات السجادة الحمراء، نجد جيسيكا ألبا، من أكثر النجمات أناقة وجاذبية، إذ تتنوع إطلالاتها من حفل لآخر، ففي إحدى الحفلات اختارت فستاناً أنثوياً أنيقاً باللون الأصفر نسّقته مع حقيبة ذهبية لمّاعة، وفي حفل ما بعد الأوسكار وجدناها متألقة بإطلالة أنثوية مع فستان أبيض بأكمام طويلة وعقد لافت، أما في حفل Billboard فاختارت الممثلة إطلالة جريئة باللون الأسود.

اخترنا إطلالات جيسيكا ألبا لتلهمك في إطلالة العيد نظراً لما شاهدناه من تنوع وتجدد في إطلالاتها، شاهدي الصور أعلاه وشاركينا برأيك.