ماركة ريوف تستوحي تصاميمها من أنوثة المرأة

احتفلت المصممة السعودية ريوف بأنوثة المرأة، وقدمت مجموعة كلاسيكية ناعمة للماركة التي تحمل اسمها، تضم فساتين أنيقة، صُنعت من الحرير الفاخر والدانتيل لتصوِّر أناقة المرأة العصرية.

وجاءت تصاميم ريوف بقصَّات كلاسيكية ناعمة، وبألوان محايدة، منها الأبيض والأسود، ولربيع وصيف 2016 قررت أن تُدخل اللون اللحمي إلى هذه المجموعة حتى تتاح للسيدات كل الخيارات الكلاسيكية.

جمعنا في الصور أعلاه بعض التصاميم الجميلة من مجموعة ريوف، شاهديها وشاركينا برأيك.