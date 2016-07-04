15 تنسيقاً لتستوحي منها إطلالتك في العيد

اقترب العيد كثيراً، وفي هذه الفترة نتلقّى الكثير من الدعوات من الأهل والأقارب لمناسبات مختلفة، مثل الغداء أو العشاء. ولهذه المناسبات علينا أن ننسّق أجمل الإطلالات وأكثرها أناقة وعصرية أيضاً. ولهذا قمنا اليوم بجمع 15 إطلالة مميزة نسّقتها النساء من مختلف أنحاء العالم، ورصدتها عدسات المصورين في شوارع عواصم الموضة.

الجينز العريض لأناقة وراحة من الصباح وحتى المساء!

وقد تنوّعت هذه الإطلالات بشكل كبير، بحيث ستجدين ضمنها ما تبحثين عنه وما يناسب ذوقك بالتأكيد. فبعض هذه الإطلالات كانت بـ فساتين الكوكتيل التي وصل طولها حتى الركبة، والتي تنوّعت في ألوانها وأقمشتها. وبعضها الآخر كانت في التنانير مع القمصان الأنيقة والناعمة. وبعضها كان في الجمبسوت، وهذا النمط يناسب من يبحثن عن إطلالات أكثر عصرية، وبذلك فإنهنّ يجمعن بين التميّز والأناقة.

وقد لاحظنا أن جميع الإطلالات قد تم إكمالها بتصاميم أكسسوارت جميلة ومختلفة، من الصندل المناسب، وشنطة اليد الفاخرة، والمجوهرات الناعمة، والتي أعطت اللوك رونقاً خاصّاً.

وطبعاً، عليك ألا تنسي اختيار تسريحات شعر مميّزة وماكياجاً جميلاً، لتكملي بهما إطلالاتك الأنيقة في العيد.

شاهدي الخيارات المتنوّعة التي جمعناها لك، واستوحي منها ما يعجبك، لتتألقي بأجمل طلة تجمعين فيها بين العصريّة والأناقة.