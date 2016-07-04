أزياء غلامور مستوحاة من حقبة هوليوود الخمسينات

افتتحت دار " أتولييه فيرساتشي " أسبوع باريس للأزياء الفاخرة لخريف وشتاء 2016- 2017. كعادتها، أتحفت المصممة دوناتيلا فيرساتشي عشاق الموضة بأزياء غلامور استوحتها من حقبة الخمسينات، تذكر بأناقة ممثلات السينما الهوليوودية في هذه الحقبة، تجلت في فساتين السهرة ذات القصات القريبة من الجسم و التفاصيل الجريئة والأنثوية برزت من خلال الفتحات الجانبية، وتفاصيل أخرى تنمّ عن موهبة دوناتيلا فيرساتشي وتحكمها في كل ما تعشقه المرأة. وأرادت أن تغازل من خلالها نجمات السجادة الحمراء وخاصة الدرابييه الذي ميز معظم فساتين العرض و أضفى الكثير من الأناقة و الأنوثة و كذلك الثنيات التي زينت بها صدور العارضات التي عوضت التطريزات الغنية التي عودتنا عليها هذه المصممة في عروضها السابقة . كما جاء العرض غنياً بالألوان الربيعية مثل الأخضر البنفسجي و لمسة من الأحمر الذي تلاءم بشكل كبير مع أحمر شفاه العارضات. و قد كانت في الصفوف الأولى من العرض التوب موديل ناعومي كامبل التي تعودنا على رؤيتها كعارضة في معظم عروض " أتولييه فيرساتشي " الباريسية .

لويس فويتون وميو ميو يختتمان أسبوع الموضة في باريس