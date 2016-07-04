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تصاميم مجوهرات شابة وعصرية على "إنستقرام"

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الإثنين 04-07-2016 05:53

ساهم تطبيق "إنستقرام" في انتشار عديد من الماركات الواعدة في مجال الأزياء والمجوهرات، كان ضمنها 3 متاجر لفتت أنظارنا في الفترة الأخيرة بتصاميمها العصرية الشابة، نستعرضها معاً في السطور التالية.
أوراس
أسست الشقيقتان سجى وسديم هذه الماركة، وعملتا على تقديم تصاميم ذهبية يومية لأساور وخواتم مزينة بالأحجار الكريمة، حيث تعد الأساور الذهبية التي قُصَّت بطريقة تُظهر لمعانها وبريقها من أشهر التصاميم لدى هذه الماركة.
@Aurasjewels

ياتاغان
صورت تصاميم "ياتاغان" لمصممتها السعودية سارة أبو داوود، جمال وبساطة الأساور والقلادات اليومية، فقدمت أساور الحروف، وتعليقة بتصميم قلب عصري جميل، حيث جمعت هذه المجوهرات بين الفخامة والنعومة في الوقت نفسه لتكون خياراً مثالياً لتهديها لمَنْ تحبين.
@myyataghan

رغد الرباح
ركزت المصممة رغد الرباح، على الأساور بالتحديد، فقدمت تصاميم متنوعة من الأساور الناعمة مع سلاسل الكف المزينة بالأحجار الكريمة ذات الألوان الأنيقة واللافتة.
اخترنا مجموعة من تصاميم هؤلاء المصممات في الصور أعلاه، شاهديها، وشاركينا برأيك.
@rorittasboutique

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سيدتي

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