تقرير في الجول – مانشستر سيتي ضم ' روبن الأوكراني ' .. لكن مع ميزة وعيب

أعلن نادي مانشستر سيتي عن ثالث صفقاته الصيفية مع المدرب بيب جوارديولا، وذلك بالتعاقد مع الجناح الأوكراني الشاب أوليكسندر زينشينكو لمدة خمسة أعوام.

اللاعب الأوكراني صاحب الـ19 عاما خرج من أكاديمية نادي شاختار دونيتسك الأوكراني ولكنه لم يشارك مع الفريق الأول رغم تصعيده للتدرب معهم، وبعدها جلب فريق أوفا الروسي اللاعب في الصيف الماضي.

وفي موسمه الاول في الدوري الروسي نجح زينشينكو في جذب الأنظار له رغم مشاركته في فريق من أندية الجزء السفلي من الدوري الروسي وانضم إلى المنتخب الاوكراني سريعا وكان ضمن القائمة التي شاركت في يورو 2016 قبل الخروج مبكرا من الدور الأول وشارك في المباريات الثلاث.

زينشينكو لعب 24 مباراة هذا الموسم مع فريقه الروسي منهم 19 كأساسي سجل خلالهم هدفين (ثالث هدافي فريقه) وصنع أربعة.

الجناح الأوكراني الذي يستطيع اللعب على اليمين أو يسار الملعب أو كصانع ألعاب لا يسدد كثيرا على المرمى حيث أطلق 22 تسديدة فقط خلال الموسم الروسي منهم 5 فقط بين القائمين والعارضة اثنان منهم دخلوا المرمى.

ويتمتع اللاعب بمهارات مميزة تجعله يتغلب على الخصم في المواجهات الفردية بجانب السرعة ولكن عيبه أولا التسرع وغياب الدقة في تمريراته التي بلغت نسب الصحيحة منها 72% وثانيا ضعف قدمه اليمنى التي لا يستخدمها إلا نادرا.

"روبين الأوكراني" هو الوصف الأدق لأسلوب لعب زينشينكو الذي يفضل اللعب على الجبهة اليمنى وقطع الملعب بالعرض إلى الداخل من أجل التسديد أو التمرير واللاعب الأوكراني يفضل الأخيرة.

الجوهرة الأوكرانية يتميز في الكرات الثابتة التي كان ينفذها في فريقه والتسديد المباشر ليس خياره الأول فهو يفضل إرسال العرضيات ومساعدة زملائه.