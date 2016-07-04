تقرير في الجول – ميتشي باتشوايي.. المهاجم المناسب لخطط كونتي في تشيلسي

نجح فريق تشيلسي الإنجليزي في إقناع المهاجم البلجيكي ميتشي باتشوايي في الإنضمام إلى البلوز هذا الصيف ليكون اللاعب أولى تدعيمات المدرب أنطونيو كونتي مع زرق لندن.

هداف مارسيليا الموسم الماضي بـ24 هدف في كل البطولات التي شارك فيها سينضم إلى كتيبة المدرب الإيطالي ليدعم خط الهجوم بجانب دييجو كوستا المهاجم الإسباني.

مهاجم ستاندارد لييج البلجيكي السابق انضم إلى مارسيليا الموسم قبل الماضي ولكنه ظهر بالشكل المميز الذي جذب إليه الانظار خلال الموسم الماضي بعد تسجيله 17 هدفا في الدوري الفرنسي وصناعته لـ9 أهداف أخرى.

صاحب الـ22 عاما لا يعتبر مهاجم صندوق كلاسيكي ولكنه أقرب لمهاجم متحرك فهو دائما ما يتحرك لمنتصف الملعب وعلى الأطراف من أجل فتح الطريق لزملائه قبل الإنطلاق إلى داخل منطقة الجزاء من أجل إستقبال العرضيات أو الكرات الطائشة المشتتة من المدافعين.

القناص البلجيكي يستطيع التسجيل بكلتا قدميه وبرأسه وإن كان يعاني بعض الشيء من الصراعات الهوائية التي غالبا ما يتفوق عليه فيها المدافع، باتشوايي لم يتفوق سوى في 33 التحام هوائي مع الخصم من أصل 123 خلال الموسم الماضي.

باتشوايي يتميز أيضا بالتمركز المميز في منطقة الجزاء ولكن دقة تحويله الفرص إلى أهداف هي 16% فقط فمن 104 محاولة هذا الموسم لم يسجل سوى 17 هدفا.

ولكن اللاعب لا يفضل السقوط والحصول على أخطاء لصالحه فطوال الموسم الماضي ورغم خطورته كهداف مارسيليا الأول إلا أن مدافعي الخصوم لم يرتكبوا سوى 49 خطأ لصالحه.

مهاجم مارسيليا السابق سيشكل الثنائي الهجومي بجانب دييجو كوستا مع أنطونيو كونتي الذي يفضل اللعب بقلبي هجوم.

ومع كونتي فمهما كان مركزك فأنت مطالب بمهمات دفاعية وباتشوايي قام الموسم الماضي بـ40 تدخلا على المنافس واعترض تمريرات الخصم في 14 مناسبة وأرتكب 63 خطأ على لاعبي المنافس.