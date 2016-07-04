عرابي يوضح لـ في الجول تصريحاته عن ' الخروج من إفريقيا '

أعرب أسامة عرابي المدرب العام للأهلي غضبه مما وصفه بـ"الحملة الشعواء" التي يتعرض لها الفريق، التي وصلت، على حد وصفه لـ"تحريف كلام الجهاز الفني وتأليب جماهير الأهلي ضد مارتن يول".

وقال عرابي لـFilGoal.com: "نعاني من تربص غير عادي لمجرد تذبذب النتائج والأداء مؤخرا. تم توجيه اتهامات ونقد شرس وتناسى الجميع أن من يهاجمونهم كانوا منذ أيام قليلة يتغنون بأسماؤهم".

وأضاف "اللاعبون اللذين يتم توجيه النقد لهم هم أبطال الدوري اللذين حسموا لقبه قبل انتهاء المسابقة بأسبوعين".

وشدد عرابي "نحن جهاز فني بدأ عمله في شهر مارس. حققنا البطولة في 3 أشهر".

ويرى عرابي أن تصريحاته عن عدم وجود مشكلة في الخروج من إفريقيا تم فهمها بشكل خاطئ.

وأوضح المدرب العام للأهلي "قلت على الهواء إننا قادرون على حصد الـ12 نقطة الباقية في دوري الأبطال وسنقاتل على ذلك، ولكن لو حدث أمر أخر فمن الوارد أن تخرج من بطولة في كرة القدم".

وأردف "هذا كلام يمكن أن يقوله أي مدرب في العالم. سنلعب على الفوز ولكن لا نضمن النتيجة النهائية، أنا لا أروج لفكرة قبول الهزيمة في دوري الأبطال".

ويعاني الأهلي في دور المجموعات للبطولة الإفريقية إذ خسر مباراتيه الإفتتاحيتين أمام زيسكو الزامبي وأسيك ميموزا الإيفواري.