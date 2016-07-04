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6 نوفمبر دعوى إلغاء قرار تشكيل لجنة حصر أموال الإخوان

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6 نوفمبر دعوى إلغاء قرار تشكيل لجنة حصر أموال الإخوان 6 نوفمبر دعوى إلغاء قرار تشكيل لجنة حصر أموال الإخوان

لجنة حصر أموال الإخوان

كتب – مراسل «ONA»

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عثمان عنانى، الممثل القانونى لجمعية الإخوان، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء، الصادر في 2 أكتوبر 2013، بتشكيل لجنة لحصر وإدارة الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية، لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 سبتمبر 2013 بشأن حظر جماعة الإخوان، لجلسة 6 نوفمبر المقبل، لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة.

واختصمت الدعوى،  كلاً من رئيس مجلس الوزراء ومساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، وذكرت أن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكما بحظر الجماعة غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أكتوبر 2013.

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