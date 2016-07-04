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بسبب تعرض الجولان لنيران.. الجيش الإسرائيلي يهاجم هدفين للجيش السوري

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بسبب تعرض الجولان لنيران.. الجيش الإسرائيلي يهاجم هدفين للجيش السوري بسبب تعرض الجولان لنيران.. الجيش الإسرائيلي يهاجم هدفين للجيش السوري

جنود إسرائيليون على الحدود مع سوريا في الجولان – رويترز

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إن إسرائيل هاجمت هدفين للجيش السوري بعد أن تعرضت هضبة الجولان الخاضعة لسيطرة إسرائيل لنيران شاردة من القتال في الحرب السورية.

وبحسب رويترز فقد قالت متحدثة إن هدفين للجيش السوري استهدفا أثناء ليل الأحد بعد أن تضرر السياج الأمني الإسرائيلي في هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

ولم تقدم المتحدثة مزيدًا من التفاصيل بشأن الهدفين أو الأسلحة التي استخدمتها إسرائيل في الهجوم.

وقبل شهرين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل شنت عشرات الهجمات في سوريا.

ورد الجيش الإسرائيلي أيضا في الماضي بقصف وضربات جوية على سقوط قذائف مورتر على الجولان أثناء معارك في الصراع السوري.

 

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