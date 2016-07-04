بالصور..وكيل صحة بني سويف يتفقد سير العمل بالمستشفيات قبل عيد الفطر‎

المراسل : محمد شعبان

قام اليوم الدكتور عبد الناصر حميدة السعيطي، وكيل وزارة الصحة ببني سويف يرافقة الدكتور هانى همام مدير إدارة المستشفيات والطوارئ بالمديرية، بالمرور على مستشفى الرمد لتفقد سير العمل بها وقياس مستوى الخدمة ،كما ام ايضآ بتفقد سير العمل باقسام المستشفى “الأستقبال والطوارئ و العيادات الخارجية”

للإطمئنان علي تواجد كافة الاطباء والتمريض فى النوبيتجيات الخاصة بهم و تطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى.

ومن جانبة قرر السعيطي، توفير كافة الأجهزة التى تحتاجها المستشفى لخدمة المواطنين جاء ذلك عقب سماعة شكوي بعض الاطباء من نقص بعض إحتياجات المستشفي.