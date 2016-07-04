أخبار عاجلة

البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 صور ترصد ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور..وكيل صحة بني سويف يتفقد سير العمل بالمستشفيات قبل عيد الفطر‎

Google+ Print
بالصور..وكيل صحة بني سويف يتفقد سير العمل بالمستشفيات قبل عيد الفطر‎ بالصور..وكيل صحة بني سويف يتفقد سير العمل بالمستشفيات قبل عيد الفطر‎

الدكتور عبد الناصر حميدة السعيطي

المراسل : محمد شعبان

قام اليوم  الدكتور عبد الناصر حميدة  السعيطي، وكيل وزارة الصحة ببني سويف يرافقة الدكتور هانى همام مدير إدارة المستشفيات والطوارئ  بالمديرية، بالمرور على مستشفى الرمد  لتفقد  سير العمل بها وقياس مستوى الخدمة ،كما ام ايضآ بتفقد سير العمل باقسام المستشفى “الأستقبال والطوارئ و العيادات الخارجية”

للإطمئنان علي تواجد كافة الاطباء والتمريض فى النوبيتجيات الخاصة بهم و تطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى.

ومن جانبة قرر السعيطي، توفير كافة الأجهزة التى تحتاجها المستشفى  لخدمة المواطنين جاء ذلك عقب سماعة شكوي بعض  الاطباء من نقص بعض إحتياجات المستشفي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا