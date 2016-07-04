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مصرع نجل مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة فى حادث تصادم

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مصرع نجل مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة فى حادث تصادم مصرع نجل مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة فى حادث تصادم
لقى مصطفى أحمد وكيل النائب العام نجل اللواء أحمد مصطفى شاهين مدير الإداره العامة لشرطة السياحة والاثار مصرعه فى حادث تصادم اليوم الاثنين على طريق القاهرة السويس اثناء عودته من عمله.

وسيتم تشييع جنازة الفقيد عقب صلاة العشاء بمسجد عبد الحى خليل بمدينة المحلة الكبرى ودفن الجثمان بمدافن العائلة، وسوف يقام سرادق العزاء غدا بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة.

مصرع عامل وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم على طريق وادى النطرون
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