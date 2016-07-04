مقتل عامل ونجله بسبب جريمة خيانة فى العمرانية

شهدت منطقة العمرانية جريمة قتل بشعة حيث قتل عدد من الأشخاص عامل ونجله انتقامًا من شقيق العامل لقتله أحد أقاربهم، وتم ضبط المتهمين وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان المقدم محمد الشاذلى، رئيس مباحث العمرانية، تلقى بلاغاً يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة إصابته بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين أن صاحب الشقة "عامل" ضبط عشيق زوجته بمسكنه، مما دفعه لمطاردته والاعتداء عليه بسلاح أبيض أسفر عن مقتله، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

وعقب ذلك توجه عدد من أقارب القتيل واعتدوا على شقيق العامل ونجله مما أسفر عن مقتلهما، وتمكن رجال المباحث من ضبط مرتكبى الحادث، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتولت النيابة التحقيق.

عامل يقتل عشيق زوجته بعد ضبطه داخل شقته فى العمرانية

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