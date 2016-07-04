مسلسل "نيللي وشريهان" مستمر لرمضان 2017

كشفت مصادر داخل شركة "روزناما" المنتجة لمسلسل "نيللي وشيريهان"، عن بدء الاتفاق على التحضير للجزء الثاني من المسلسل، بعد موافقة كل نجومه وخاصة الثنائي دنيا وإيمي سمير غانم، وتقرر عقد جلسات عمل بعد إجازة عيد الفطر مباشرة لوضع الخطوط العريضة لأحداث الجزء الجديد تمهيداً لتصويره مبكراً على أن يعرض ضمن ماراثون دراما رمضان 2017.

الجزء الجديد من المسلسل سيستمر في الإطار الكوميدي الغنائي، مع اضافة استعراضات ومن المقرر أن يعرض حصرياً على قناة الحياة بمشاركة النجوم دنيا سمير غانم، إيمي سمير غانم، محمود الجندي، سلوى خطاب، بيومي فؤاد، محمد سلام، مصطفى خاطر، إضافة إلي مجموعة كبير من ضيوف الشرف، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي و إنتاج شركتي "روزناما" و"بروموميديا".