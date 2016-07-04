هبة مجدي ومحمد محسن وجهاً لوجه بعد الانفصال

القاهرة_عمرو رضا

مثلما جمعتهما خشبة المسرح القومي ليلة الإعلان عن الخطوبة، ستجتمع النجمة هبة مجدي مع المطرب محمد محسن فوق المسرح نفسه ثاني ايام العيد، لتأكيد خبر انفصالهما بعد شهر كامل من محاولات رأب الصدع بينهما، إثر خلافات حادة رفضاً التحدث عنها، واكتفيا بخلع دبلة الخطوبة تمهيداً لإعلان الخبر رسمياً.

اللقاء الصعب بين العاشقين اللذين اختتما مسرحية "ليلة من ألف ليلة" في موسمها الأول بأول حفل خطوبة على خشبة المسرح العريق، كتب عليهما اللقاء مجدداً للمرة الأولى بعد الانفصال، لافتتاح عروض الموسم الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر، وسيكون عليهما تقديم قصة العشق التي الهمت جمهورهما الكثير من أغنيات الحب نهاية العام الماضي.

يذكر أن علاقة هبة بمحمد محسن شهدت فتورا بعد وفاة والدها حيث لم يشارك في مراسم العزاء، ولم يظهرا معا من نهاية أبريل الماضي، وكشفت الصور الشخصية للثنائي منذ منتصف مايو أنهما خلعا خواتم الخطوبة، ومع هذا رفضا التصريح رسميا بالانفصال، حيث أكدت هبة مجدي أن حياتها الخاصة ليست ملكا للجمهور، ولا ترغب في الحديث عنها، بينما تجاهل محسن الخبر ورفض التعليق عليه تماما واحتفظ بحالته الاجتماعية على حسابه الرسمي بموقع الفيس بوك كمخطوب.

قصة الحب التي شغلت الجميع بنهاية العام الماضي انتهت .. فهل يلقي الانفصال بآثاره على العرض الأول للمسرحية أم ينجح النجم يحيي الفخراني في تهدئة الأمور؟