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ريم عبدالله تكشف عن فنانين يستخدمون السحر أثناء تصوير المسلسلات

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ريم عبدالله تكشف عن فنانين يستخدمون السحر أثناء تصوير المسلسلات ريم عبدالله تكشف عن فنانين يستخدمون السحر أثناء تصوير المسلسلات

الإثنين 04-07-2016 14:56

الرياض – عماد الحكمي

كشفت الفنانة ريم عبدالله عن لجوء فنانين لاستخدام السحر أثناء تصوير الأعمال، "ولم تحدد أسماء"، وقالت :" أقسم بالله العظيم أن بعضهم - تقصد الممثلين- يستخدم السحر والشعوذة والخزعبلات ظناً منهم أن هذا سيأتي بحب الناس لهم"، وأضافت: "أنا عشت مع البعض أيام التصوير و"شفت" العجب من خرافاتهم وخزعبلاتهم".
وأكدت ريم عبر "السناب شات" أن المجتمع الفني ليس مجتمعاً ملائكياً وفيه "الطيب" والرديء، وتابعت:" للأسف أن الرديء أكثر".
ووجهت رسالة في الوقت نفسه للمعجبين والمعجبات بالحذر في التعامل معهم، وقالت:" صدقوني أنتم في نعمة محسودين عليها، لذلك لا تتركوا مجال لأي أحد ليتسلق على أكتافكم وهناك من يتمنون لكم السوء ويعيشون حياتكم بل وينتظرون منكم "الزلّة"(الخطأ) لتشويه سمعتكم ثم يظهرون بمظهر ملائكي ".
ووسط صدمة من متابعي الفنانة ريم عبدالله على ما تدعيه واصلت هجومها على الوسط الفني وفضح أسرار لم تكن معروفة للناس، حيث قدمت النصيحة بأن لا يتعدى التواصل مع الفنانين والفنانات حدود الإعجاب فقط.
موضحة:" بمعنى آخر حياتكم الشخصية وخصوصياتكم دعوها (خلوها خارج الموضوع) والحذر واجب"، واختتمت ريم التي شاركت هذا العام في مسلسل "سيلفي 2" على شاشة "إم بي سي" حديثها بالدعاء :"الله يكفينا وإياكم شر المشاكل والفضايح".
حديث النجمة الأولى في الدراما من المتوقع أن يأخذ أبعاداً كثيرة، ويقرع جرس إنذار في علاقة بعض الفنانين بالجمهور، وسيفتح باب التخمينات والتساؤلات لدى الجمهور عن الفنانين الذين يستخدمون السحر قبل التصوير، وأن باب هذه الاتهامات سيبقى موارباً حتى تغلقه.
الجدير بالذكر أن ريم عبدالله شاركت في حوالي (20) عملاً محلياً وخليجياً ولها تجربة سينمائية مع الفنانة هيفاء المنصور في فيلم (وجدة).

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