كريم بنزيما يبتعد عن الـ"يورو 2016" و يؤدي مناسك العمرة

أظهرت صور منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي أنّ اللاعب الفرنسي ذا الأصل الجزائري، كريم بنزيما Karim Benzema، ذهب إلى السعودية، وتحديداً إلى مكّة المكرمة، حيث أدّى مناسك العمرة.

ويبدو أنّ نجم نادي ريال مدريد البالغ من العمر 28 عاماً قد استغلّ عدم مشاركته مع المنتخب الفرنسي في "اليورو 2016" للتوجّه إلى السعودية وتأدية مناسك العمرة.

وقد ذكرت بعض وسائل الإعلام العالمية أنّ بنزيما موجود حالياً في دبي، التي على ما يبدو قصدها بعد السعودية لقضاء بعض الوقت والاستجمام.

يُذكر أنّ استبعاد بنزيما عن المنتخب الفرنسي جاء على خلفية فضيحة ابتزازه زميله الفرنسي ماثيو فالبوينا بشريط إباحي، إلا أنّ اللاعب أكد أن استبعاده جاء لأسباب عنصرية.

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