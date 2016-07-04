بالصور: نجوم هوليوود في الزّي الصعيدي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صوراً معدّلة لأهمّ نجوم هوليوود، وهم باللباس المصري التقليدي الصعيدي.

وقد عدّل أحد المستخدمين، ويُدعى هاني راضي هذه الصور بشكل كوميدي ليظهر النجوم وكأنّهم من الصعيد حقاً، من خلال الملابس والاكسسوارات، بهدف تخيّل شكل نجوم هوليوود لو قاموا بأدوار فلاحين وصعايدة في السينما المصرية.

وقد انتشرت صور كلّ من: ساندرا بولوك Sandra Bullock وجورج كلوني George Clooney ويل سميث Will Smith، إضافة إلى صورة جمعت مادونا Madonna مع جوليا روبرتس Julia Roberts، فيما ظهر النجم دويني جونسن Dwayne Johnson حاملاً آلة الربابة في يده. وظهرت انجلينا جولي Angelina Jolie مرتدية وشاحاً ملوّناً على رأسها، وبدا هاريسون فورد Harrison Ford كأحد الفلاحين العاملين في الأراضي الزراعية. وكانت الصورة المميزة لوجه مستر بن Mr. Bean الساخر وهو في الزي الصعيديّ.

وقد حققت الصور آلالاف المشاركات خلال ساعات قليلة، واعتبر البعض أنّ في عالمنا العرب نجوم ينافسون في الجمال والوسامة نجوم هوليوود.



بالصور: نجوم يتشابهون مع الرموز " Emojis"