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مقتل أكثر من 80 داعشيًا فى مواجهات مع "قوات سوريا الديمقراطية" جنوب منبج

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مقتل أكثر من 80 داعشيًا فى مواجهات مع "قوات سوريا الديمقراطية" جنوب منبج مقتل أكثر من 80 داعشيًا فى مواجهات مع "قوات سوريا الديمقراطية" جنوب منبج
أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" مقتل أكثر من 80 مسلحًا ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابى جنوب مدينة منبج خلال مواجهات واسعة شنها التنظيم لفك الحصار الذى تفرضه قوات سوريا الديمقراطية على المدينة ووقف تقدمها.

وذكرت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الاثنين، أن قوات سوريا الديمقراطية بدعم من مقاتلات التحالف الدولى استطاعت أيضا السيطرة على الوضع فى منبج، منوهة بأن مقاتلات التحالف تمكنت من تفجير 6 سيارات مفخخة لمسلحى داعش جنوب منبج.

يشار إلى أنه فى وقت سابق من اليوم ضربت مقاتلات التحالف أهدافا فى الأجواء الشمالية من مدينة منبج التى يسيطر عليها مسلحو تنظيم داعش، وتحاصر قوات سوريا الديمقراطية، وهى قوات كردية عربية مشتركة تدعمها أمريكا، منذ أسابيع منبج التى تقع فى منطقة استراتيجية بالقرب من الحدود التركية.
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