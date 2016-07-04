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الجيش والمقاومة فى اليمن تسيطر على سلسلة جبال القبيطة بمحافظة لحج

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الجيش والمقاومة فى اليمن تسيطر على سلسلة جبال القبيطة بمحافظة لحج الجيش والمقاومة فى اليمن تسيطر على سلسلة جبال القبيطة بمحافظة لحج
تمكن مقاتلو الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية فى اليمن من السيطرة على سلسلة الجبال المنتشرة فى منطقة القبيطة بمحافظة لحج بعد تمشيطها وتأمينها من ميليشيات الحوثى والمخلوع صالح .

وذكرت قناة (العربية) اليوم الاثنين، أن السيطرة على تلك المرتفعات يمثل بعداً استراتيجياً فى الحفاظ على قاعدة العند الجوية بجنوب المحافظة.

يأتى نجاح الجيش والمقاومة اليمنية فى تأمين هذه المناطق بعد أن حاولت المليشيات التسلل إليها من محافظة تعز، التى تتواصل فيها المواجهات بين كر وفر بعد استيلاء الميليشيات على بعض المناطق من مديرية الوازعية والقبيطة، ومحاولتها التقدم نحو قاعدة العند.

وكانت قوات المقاومة الشعبية والجيش الوطنى قد تمكنت من طرد المتمردين من محافظات عدن والضالع ولحج، ومازالت تواصل تقدمها باتجاه محافظة البيضاء وغيرها من المناطق التى مازالت تنتشر فيها الميليشيات.
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مصر 365

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