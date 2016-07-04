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شرطة العراق تحبط محاولة تفجير سيارتين مفخختين واعتقال انتحارى بمحافظة ديالى

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شرطة العراق تحبط محاولة تفجير سيارتين مفخختين واعتقال انتحارى بمحافظة ديالى شرطة العراق تحبط محاولة تفجير سيارتين مفخختين واعتقال انتحارى بمحافظة ديالى
قالت قيادة شرطة محافظة ديالى العراقية، اليوم الاثنين، إن القوات الأمنية تمكنت من إحباط محاولة لتفجير سيارتين مفخختين واعتقال انتحارى من عناصر تنظيم "داعش" بمناطق متفرقة من المحافظة، مركزها مدينة بعقوبة، (55 شمال شرق بغداد).

وقال قائد شرطة ديالى العراقية، اللواء الركن جاسم السعدى، خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر قيادة شرطة المحافظة وسط بعقوبة- نقلته وسائل إعلام عراقية- إنه "بناءً على معلومات استخبارية تمكنت شرطة المحافظة، فى ساعة متأخرة من الليل، من العثور على سيارة مفخخة مركونة فى أحد شوارع ناحية هبهب، (15كم شمال بعقوبة)"، مبيناً أن "خبراء المتفجرات تمكنوا من تفكيكها".

وأضاف السعدى، أن "شرطة ديالى تمكنت، اليوم، من ضبط سيارة مفخخة يقودها انتحارى من عناصر تنظيم داعش فى ناحية بنى سعد، (20كم جنوب غربى بعقوبة)"، مشيراً إلى إنه تم تفكيك السيارة واعتقال الانتحارى الذى يقودها.

يذكر أن محافظة ديالى العراقية، مركزها مدينة بعقوبة، شهدت سيطرة تنظيم داعش والمجموعات المسلحة المتحالفة معه، كجيش النقشبندية، على بعض مناطقها، بعد سيطرته على مدينتى الموصل وتكريت، فى العاشر من يونيو 2014، لكن القوات الأمنية والحشد الشعبى تمكنوا من تحرير تلك المناطق.

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