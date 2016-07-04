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إحالة رائد شرطة للاحتياط بالدقهلية

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إحالة رائد شرطة للاحتياط بالدقهلية إحالة رائد شرطة للاحتياط بالدقهلية

مديرية أمن الدقهلية

قال مصدر أمني، إنه تم إحالة الرائد “م.ج” بمباحث محافظة الدقهلية إلى الاحتياط، وذلك لمخالفته ضوابط مهنته.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لوكالة أنباء أونا  أن التفتيش بوزارة الداخلية، أجرى تحقيقاته مع الرائد المذكور، بعد أن داهمت إدارة مكافحة المخدرات إحدى الفيلل المشهورة بالإتجار في المواد المخدرة، في المنطقة الحدودية بين محافظتي الشرقية والدقهلية ،و تردد أنباء بأن الضابط كان على علاقة بأحد أصحاب تلك الفيلا.

وأكد المصدر، أنه تم سماع أقواله في الوزارة على مدار أكثر من يومن إلى أن  تم صدور قرار إحالته للاحتياط.

 

 

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