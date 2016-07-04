"علشان العيد يعدى على خير".. نصائح مهمة لشوى الطعام وتجنب التسمم

كثير من الأشخاص يخرجون للتنزه فى العيد ويجهزون حفلات الشواء، لكن هناك بعض الأخطاء التى يتم فعلها عند تحضير الطعام ترفع من فرص الإصابة بالتسمم الغذائى.

وفى هذا السياق، كشف خبير التغذية ليز ويناندى، أخصائى التغذية فى المركز الطبى يكسنر بجامعة ولاية أوهايو، أن الحرص عند صنع وتخزين وجبات الأطعمة يقى من الإصابة بالتسمم الغذائى الذى يمكن أن يدمر رحلة التنزه.

وأوضح خبير التغذية عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، أنه من المهم الحفاظ على الأطعمة الباردة الباردة والأطعمة الساخنة ساخنة قبل وبعد الشوى، وذلك لمنع نمو البكتيريا على الطعام.

وأشار ويناندى إلى أن الأطعمة الباردة يجب أن توضع فى مكان مثالى داخل حاويات غير عميقة محفوظة بثلج حتى تكون حرارتها أقل من 5 درجة مئوية، كما يجب أن تبقى الأطعمة الحارة دافئة فوق 70 درجة مئوية لتجنب نمو البكتيريا عليها.

وقدم خبير التغذية بعض النصائح الهامة عند الطهى على الشواية، وتشمل:

استخدام مقياس الحرارة عند الطهى

التأكد من تعقيم وتنظيف الكماشات والأوانى

ترك الطعام لفترة أكثر من ساعتين فإنه يمكن أن تنمو عليه بعض أنواع البكتيريا الخطيرة

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>بشكل عام اللحوم مثل الهامبرجر يجب أن تنضج خلال 70 درجة مئوية، والدواجن مثل صدور الدجاج إلى 75 درجة مئوية.>تأكد من تعقيم الأوانى والكماشة، والأسياخ الحديدية والمنتجات الأخرى أو أى شىء يمس اللحوم النيئة قبل استخدامها مرة أخرى، لتجنب التلوث المتبادل لأنها يمكن أن تحمل بكتيريا السالمونيلا.>التأكد من عدم ترك الطعام فى الهواء الطلق لفترة طويلة

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