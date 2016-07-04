فوائد استخدام ملاقط الغسيل على الأذن

كشفت العديد من الدراسات العلمية مؤخرا أن هنالك العديد ىمن العلاجات الطبيعية التي يكون لها دور فعال بشكل كبير في التخفيف من الآلام المختلفة في العديد من مناطق الجسم,وفي هذا الصدد توصلت بعض الدراسات الصينية لطرق ناجحة لتخفيف الآلام ترتكز على الضغط على بعض مناطق الجسم والتي يكون لها تأثير إيجابي على مناطق الآلام مستمدة ذلك من عادات الصينيين القدامى في العلاجات الطبيعية حيث لم يكن هنالك مفهوم لشيئ إسمه دواء تقليدي كالمتواجد عندنا حاليا في الصيدليات.

وفي نفس السياق توصل عدد من المتخصصين إى طريقة طبيعية فعالة في التخلص من آلام الجسم تستند بالاساس على الضغط على الأذن بواسطة ملاقط الغسيل خاصة وأن الأذن من الأعضاء التي تحوي الكثير من الأعصاب التي تتحكم في جسم الإنسان وبالتالي فالضغط على الأذن بواسطة ملاقط الغسيل بشكل معين يؤدي إلى تخفيف آلام الجسم في منطقة معينة على الشكل اللتالي;

1- لعلاج آلام الظهر والكتف

كل ما عليك فعله هو أن تضغط على الجزء العلوي من الأذن بواسطة ملقط الغسيل لمدة 60 ثانية كاملة كما هو موضح بالصورة وستلاحظ الفرق.

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2- أجهزة الجسم

إن كنت تعاني من آلام في مختلف أنحاء الجسم كل ما عليك فعله هو وضع ملقط الغسيل على الأذن كما هو ظاهر في الصورة ومن ثم القيام بتدليكها.

- آلام المفاصل

لمن يعانون من آلام المفاصل كل ما عليهم هو وضع ملقط الغسيل على منتصف الأذن كما هو في الصورة وستختفي الآلام بشكل تدريجي.

- الحنجرة والجيوب الأنفية

للتخفيف من آلام الحنجرة والجيوب الأنفية يتعين وضع ملقط الغسيل على أسفل الأذن كما في الصورة.

- آلام النظام الهضمي

للتخفيف من آلام النظام الهضمي للجم يجب وضع ملقط الغسيل على أسفل المنطقة الطرية بالاذن كما في الصورة .

- آلام القلب والرأس

للتتخفيف من آلام القلب والرأس يتعين وضع ملقط الغسيل أسفل الأذن بشكل عمودي كما هو موضع في الصورة أسفله.

شبكةعيونالإخبارية

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