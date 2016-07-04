أعترافات المجني عليه في واقعة قميص النوم تكشف عن تفاصيل صادمة

قال المجني عليه ضحية في واقعة قميص النوم و الذي أنتشر الفيديو الذي يظهر فيه ارتداءه لقميص نوم في محافظة الفيوم، و الذي أثار موجة من الاستياء بين العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، و ذلك بسبب التقليد الأعمى لبعض المسلسلات الدرامية، و هو الفيديو الذي أنتشر بعنوان “أسطورة الفيوم”، حيث قال المجني عليه أمام النيابة أنه بالفعل قام بالتقاط العديد من الصور لزوجته في أوضاع مخلة، و قام بنشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، و قال بأن الأمور تطور عندما حاول الاعتداء على والد زوجته.

واقعة قميص النوم

و قال المجني عليه في واقعة قميص النوم أن والد زوجته رفض عودتها إليه، مما جعله يحاول الاعتداء عليه، و لعل ذلك هو السبب وراء ما حدث و قال بأنه قد تلقي مكالمة هاتفية من عائلة زوجته، يخبروه بأن يأتي من أجل أخذها، و أنه عندما وصل إلى هناك أجبروه على خلع ملابسه بالقوة، و جعلوه يرتدي قميص نوم حريمي.

و بعد ذلك قاموا بعمل زفة له في الشوارع، أما بخصوص أقوال والد الزوجة و عمها أمام النيابة قالوا بأن ذلك الرجل قد قام بنشر صور مخلة خاصة بأبنتهم، على مواقع التواصل الاجتماعي، و قد أتهمها بممارسة الزنا و الفجور، فقررا الانتقام منه بتلك الطريقة.

شبكةعيونالإخبارية

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