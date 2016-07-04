أخبار عاجلة

البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 صور ترصد ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الوزير البريطانى لشئون الشرق الأوسط: هجوم بغداد انتهك حرمة شهر رمضان

Google+ Print
الوزير البريطانى لشئون الشرق الأوسط: هجوم بغداد انتهك حرمة شهر رمضان الوزير البريطانى لشئون الشرق الأوسط: هجوم بغداد انتهك حرمة شهر رمضان
قال توباياس الوود وزير بريطانيا لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الهجوم الذى حدث فى حى الكرادة فى بغداد انتهك سلام شهر رمضان المعظم، مؤكدا على وقوف المملكة المتحدة إلى جانب العراق فى جهوده الرامية لهزيمة داعش وإنهاء هذا العنف.

و أضاف الوود أن هذا العمل إرهابى استهدف أبرياء و عائلات خرجت للتسوق استعدادا للعيد، وكذلك من خرجوا لتناول السحور، متوجها بالتعازى لعائلات وأصدقاء الضحايا، متمنيا للمصابين فى هذا الهجوم الشفاء العاجل.

وبدأ العراق الاثنين حدادا وطنيا يستمر ثلاثة ايام على ارواح ضحايا التفجير الانتحارى الذى نفذه تنظيم داعش فى حى الكرادة المكتظ ببغداد فجر الاحد واسفر عن سقوط 213 قتيلا على الاقل.

حداد وطنى فى العراق بعد مقتل 213 شخصا فى اعتداء تبناه تنظيم داعش
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365