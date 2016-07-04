الوزير البريطانى لشئون الشرق الأوسط: هجوم بغداد انتهك حرمة شهر رمضان

قال توباياس الوود وزير بريطانيا لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الهجوم الذى حدث فى حى الكرادة فى بغداد انتهك سلام شهر رمضان المعظم، مؤكدا على وقوف المملكة المتحدة إلى جانب العراق فى جهوده الرامية لهزيمة داعش وإنهاء هذا العنف.

و أضاف الوود أن هذا العمل إرهابى استهدف أبرياء و عائلات خرجت للتسوق استعدادا للعيد، وكذلك من خرجوا لتناول السحور، متوجها بالتعازى لعائلات وأصدقاء الضحايا، متمنيا للمصابين فى هذا الهجوم الشفاء العاجل.

وبدأ العراق الاثنين حدادا وطنيا يستمر ثلاثة ايام على ارواح ضحايا التفجير الانتحارى الذى نفذه تنظيم داعش فى حى الكرادة المكتظ ببغداد فجر الاحد واسفر عن سقوط 213 قتيلا على الاقل.

حداد وطنى فى العراق بعد مقتل 213 شخصا فى اعتداء تبناه تنظيم داعش

>