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وزير الخارجية الإماراتى: توجهنا فى الحرب ضد الإرهاب صحيحا

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وزير الخارجية الإماراتى: توجهنا فى الحرب ضد الإرهاب صحيحا وزير الخارجية الإماراتى: توجهنا فى الحرب ضد الإرهاب صحيحا
قال وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية الدكتور أنور قرقاش إن الأحداث التى وقعت فى الكويت وجدة تثبت أن توجه الإمارات فى حربها ضد التطرف والإرهاب كان صحيحا ومتقدما، مؤكدا أن ما تعانى منه المنطقة تفريخ لتراكم التشدد والتطرّف عبر سنوات، مشددا على أنه لا يستوى أن يسوق قادة الفكر المتشدد الشباب إلى تكفير مجتمعاتهم وترويعها بإرهابهم، بينما ينعمون بالأمن والمال والموقع الإجتماعى، فالمنطقة خلال العقود الثلاث الماضية التشدد والتطرّف فكرا وممارسة والنتيجة دموية كارثية، داعيا لتجربة الاعتدال والوسطية والانفتاح.

وقال "قرقاش" فى سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، اليوم الاثنين، تعليقا على العمليات الإرهابية التى ضربت وتستهدف الكويت " الضربات الإستباقية ضد داعش فى الكويت وانتحارى يفجر نفسه فى جدة...قارب واحد يجمعنا."

وأوضح أن النجاح ضد التطرّف والإرهاب أساسه الإدراك أن المعركة طويلة، والأدوات تقوض وتجفف الحاضنة الفكرية والمالية، والإنفتاح على العالم ضرورى، مؤكدا أن النجاح ضد التطرّف والإرهاب لا يقتصر على التصدى للجنود الانتحاريين وأن قادة الفكر المحرضين الذين خلقوا البيئة الحاضنة عبر السنوات أهم من البيادق.


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