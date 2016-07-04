بالصور مساعد وزير الداخلية يكرم ضباط وعمد ومشايخ القرى والمجندين بأسوان‎

قام اللواء شريف عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية، لمنطقة جنوب الصعيد، و اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، بتكريم 34 من ضباط و أفراد والعاملين المدنيين و العمد و المشايخ والمجندين العاملين، بمديرية أمن أسوان، بمناسبة الاحتفال بيوم التميز، وقام مساعد الوزير ومدير الأمن بتسليم المكرمين شهادات تقدير.

وحضر حفل التكريم، اللواء عبدة إبراهيم نائب مدير الأمن، و العميد خالد إبراهيم مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد محمود عوض رئيس مباحث المديرية، و العميد هشام البرادعي مفتش الداخلية، و العميد خالد القاضي مفتش الأمن الوطني، و العميد عصام غانم مفتش الأمن العام.

وصرح اللواء عمر ناصر، أنه تم تكريم (24) ضابط، و (6) أفرا،د و مجند، و موظف مدنى، وعمدة قرية، و شيخ بلد،

> وطالب مدير الأمن، المكرمين ببذل المزيد من الجهد والعطاء والتفانى فى العمل، للنهوض بالأداء الأمني المطلوب، تحقيقًا للمستهدف، باكتمال أداء المنظومة الأمنية.