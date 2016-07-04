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بالصور مساعد وزير الداخلية يكرم ضباط وعمد ومشايخ القرى والمجندين بأسوان‎

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جانب من حفل التكريم

جانب من حفل التكريم

قام اللواء شريف عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية، لمنطقة جنوب الصعيد، و اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، بتكريم 34 من ضباط و أفراد والعاملين المدنيين و العمد و المشايخ والمجندين العاملين، بمديرية أمن أسوان، بمناسبة الاحتفال بيوم التميز، وقام مساعد الوزير ومدير الأمن بتسليم المكرمين شهادات تقدير.

وحضر حفل التكريم، اللواء عبدة إبراهيم نائب مدير الأمن، و العميد خالد إبراهيم مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد محمود عوض رئيس مباحث المديرية، و العميد هشام البرادعي مفتش الداخلية، و العميد خالد القاضي مفتش الأمن الوطني، و العميد عصام غانم مفتش الأمن العام.

وصرح اللواء عمر ناصر، أنه تم تكريم (24) ضابط، و (6) أفرا،د و مجند، و موظف مدنى، وعمدة قرية، و شيخ بلد،
> وطالب مدير الأمن، المكرمين ببذل المزيد من الجهد والعطاء والتفانى فى العمل، للنهوض بالأداء الأمني المطلوب، تحقيقًا للمستهدف، باكتمال أداء المنظومة الأمنية.

تكريم الضباط المتميزين بأسوان

الخفير المكرم بأسوان

تكريم العميد جودت عبد الجبار وكيل ادارة البحث بأسوان

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