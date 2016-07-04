بالصور.. مشادات أمام البنوك بالغربية بعد غلق الأبواب

شهدت شوارع مدينة طنطا، أمام مقرات البنوك، مشادات ومشاحنات بين عملاء البنوك والأمن المعنى بتأمين البنوك بعد غلق الأبواب فى المواعيد الرسمية، رغم وجود عملاء بالمئات بسبب ظروف عيد الفطر المبارك.

وناشد عملاء البنك الأهلى بشارع البحر فى مدينة طنطا، المسئولين بالتدخل العاجل وحل الأزمة بسبب توقف مصالحهم على الحوالات الواردة من ذويهم فى الخارج.

وقال محمد صلاح عزب، إن البنك كان أجازة رسمية 3 أيام من يوم الخميس الماضى، وفتح بابه للجمهور أمس الأحد، ويعمل نصف يوم لظروف الصيام رغم وجود آلاف العملاء، قائلا لى حوالة وحصلت على رقم 570 منذ الساعة التاسعة صباحا وخرجت لأداء مصالحى، وعندما رجعت بعد الساعة الواحدة ظهرا، رفض أمن البنك دخولى بحجة وجود عملاء كفاية فى الداخل، وحتى ينتهى البنك منهم قبل الإفطار.

وأضافت شيماء محسن أن زوجها مقيم بدبى وأرسل لها حوالة من يوم الأربعاء الماضى، وجاءت البنك أمس فأخبروها أنها لم تصل، لأن البنك إجازة من يوم الخميس، وعليها أن تأتى اليوم، وأشارت إلى أن الحوالة لم تستلمها حتى الآن بحجة زحام على السيستم، رغم تأكيد شركة الصرافة التحويل، وأرفقت صورة الإيداع، وقالت "هنعيد إزاى والفلوس فى البنك ومش عارفين نستفاد منها".

وعلى صعيد آخر، شهدت ماكينات الصراف الآلى زحاما منقطع النظير، طوابير وصلت لعشرات الأمتار رغم حرارة الجو، وظروف الصيام، وناشد العملاء البنك المركزى ومجلس الوزراء، بضرورة عمل فترة مسائية فى البنوك خاصة فى الأعياد والمناسبات الرسمية، مع تكرار إجازات البنوك التى لا حصر لها.



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تكدس المواطنين أمام بوابة البنك الأهلى بعد غلقها



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مشادات ومشاحنات مع أمن البنك بعد غلق الأبواب



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مئات المواطنون فى طوابير الصراف الآلى



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تكدس جماهيرى على ماكينات الصرف الآلى



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مشاحنات بسبب أولوية الدخول

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 17.546 مليار دولار

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