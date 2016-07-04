أخبار عاجلة

البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 صور ترصد ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مشادات أمام البنوك بالغربية بعد غلق الأبواب

Google+ Print
بالصور.. مشادات أمام البنوك بالغربية بعد غلق الأبواب بالصور.. مشادات أمام البنوك بالغربية بعد غلق الأبواب
شهدت شوارع مدينة طنطا، أمام مقرات البنوك، مشادات ومشاحنات بين عملاء البنوك والأمن المعنى بتأمين البنوك بعد غلق الأبواب فى المواعيد الرسمية، رغم وجود عملاء بالمئات بسبب ظروف عيد الفطر المبارك.

وناشد عملاء البنك الأهلى بشارع البحر فى مدينة طنطا، المسئولين بالتدخل العاجل وحل الأزمة بسبب توقف مصالحهم على الحوالات الواردة من ذويهم فى الخارج.

وقال محمد صلاح عزب، إن البنك كان أجازة رسمية 3 أيام من يوم الخميس الماضى، وفتح بابه للجمهور أمس الأحد، ويعمل نصف يوم لظروف الصيام رغم وجود آلاف العملاء، قائلا لى حوالة وحصلت على رقم 570 منذ الساعة التاسعة صباحا وخرجت لأداء مصالحى، وعندما رجعت بعد الساعة الواحدة ظهرا، رفض أمن البنك دخولى بحجة وجود عملاء كفاية فى الداخل، وحتى ينتهى البنك منهم قبل الإفطار.

وأضافت شيماء محسن أن زوجها مقيم بدبى وأرسل لها حوالة من يوم الأربعاء الماضى، وجاءت البنك أمس فأخبروها أنها لم تصل، لأن البنك إجازة من يوم الخميس، وعليها أن تأتى اليوم، وأشارت إلى أن الحوالة لم تستلمها حتى الآن بحجة زحام على السيستم، رغم تأكيد شركة الصرافة التحويل، وأرفقت صورة الإيداع، وقالت "هنعيد إزاى والفلوس فى البنك ومش عارفين نستفاد منها".

وعلى صعيد آخر، شهدت ماكينات الصراف الآلى زحاما منقطع النظير، طوابير وصلت لعشرات الأمتار رغم حرارة الجو، وظروف الصيام، وناشد العملاء البنك المركزى ومجلس الوزراء، بضرورة عمل فترة مسائية فى البنوك خاصة فى الأعياد والمناسبات الرسمية، مع تكرار إجازات البنوك التى لا حصر لها.

صرف معاشات بالغربية،زحام (1)
>

تكدس المواطنين أمام بوابة البنك الأهلى بعد غلقها

صرف معاشات بالغربية،زحام (2)
>

مشادات ومشاحنات مع أمن البنك بعد غلق الأبواب

صرف معاشات بالغربية،زحام (3)
>

مئات المواطنون فى طوابير الصراف الآلى

صرف معاشات بالغربية،زحام (4)
>

تكدس جماهيرى على ماكينات الصرف الآلى

صرف معاشات بالغربية،زحام (5)
>

مشاحنات بسبب أولوية الدخول


>البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 17.546 مليار دولار
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365