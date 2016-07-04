الشحن الجوي تنجح فى نقل شحنة أغنام من بيروت إلى الدوحه

صرح بذلك مصدر مسئول أن شركة مصر للطيران للشحن الجوي، تمكنت من نقل شحنة أغنام من بيروت إلى الدوحه، وذلك باستخدام الأقفاص المخصصة لتلك النوعيه من الشحنات، علمًا بأن الرحلة تستوعب فى حدود ٨٠٠ الي٩٠٠ أاس طبقًا للوزن.

وأضاف المصدر، أن الشركة نجحت في الفوز بتلك الشحنات، بعد مفاوضات كثيرة ومنافسة شرسة، مع شركات الطيران الآخري، وخاصة خلال شهر رمضان، وقبل حلول الأعياد.

ويشار الي أن شركة الشحن، تمتلك 4 طائرات، تتراوح حمولة الواحدة منها من 40 إلى 60 طنًا، وأن الشركة تعتبر من أكبر شركات الشحن على مستمصر وأفريقيا.