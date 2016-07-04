زيزو: عقدت جلسة مع طاهر ويول لتحديد الصفقات الجديدة والراحلين

صرح عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة في النادي الأهلي بأنه عقد جلسة مع محمود طاهر رئيس النادي ومارتن يول المدير الفني الهولندي للفريق.

وأكد زيزو أنهم حددوا خلال تلك الجلسة، الأسماء التي استقر الجهاز الفني على رحيلها من الفريق والأسماء التي ينتظر أن يتعاقدوا معها.

وقال زيزو في تصريحات لمركز النادي الإعلامي: "ناقشنا بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق واستقرينا على بعض الأسماء الراحلة والأخرى التي نحتاج للتعاقد معها".

وأضاف "لن تكون تلك هي الجلسة الأخيرة، لكننا سنعقد جلسات أخرى في الأيام المقبلة لوضع النقاط فوق الحروف قبل الإعلان عن أسماء الراحلين.

وكان FilGoal.com قد انفرد بخبر اقتراب بعض الأسماء من الرحيل عن الفريق يوم أمس الإثنين، بالإضافة لمراكز أخرى يرغب الأهلي في تدعيمها. "طالع التفاصيل"

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل، والموافق 9 يوليو الجاري.