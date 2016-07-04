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خبر في الجول – الزمالك يتفق مع الشرطة على ضم صلاح ريكو

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خبر في الجول – الزمالك يتفق مع الشرطة على ضم صلاح ريكو خبر في الجول – الزمالك يتفق مع الشرطة على ضم صلاح ريكو

أتم نادي الزمالك اتفاقه مع نادي اتحاد الشرطة حول ضم لاعب الأخير صلاح عاطف "ريكو".

واجتمع مدير التعاقدات شريف إسلام مع علي شوقي رئيس نادي اتحاد الشرطة، وتم الاتفاق خلال الجلسة على أن يكون عقد ريكو لمدة 5 سنوات مقابل 3 مليون جنيه يدفعهم الزمالك لاتحاد الشرطة.

وتحمل اللاعب جزء من قيمة الصفقة.

وكان ريكو قد أعلن لـFilGoal.com في مايو الماضي عن توقيعه للزمالك. (طالع التفاصيل)

ولعب ريكو 27 لقاء مع الشرطة هذا الموسم، سجل فيهم 7 أهداف وصنع 5 أهداف مع الفريق الهابط هذا الموسم.

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