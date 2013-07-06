وقفة لأهالى قرية شهيد بالمنوفية أمام منزله للمطالبة بالقصاص من الجناة

نظم المئات من أهالى قرية بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية مسقط رأس شهيد الشرطة تامر الزهار رقيب الشرطة، الذى لقى مصرعه بالأمس فى حادث إرهابى بشمال سيناء، أمام منزله اليوم.

وطالب الأهالى المشاركون بالوقفة بحق الشهيد والقصاص من الجناة وسط هتافات مناهضة للجماعة الإخوان المسلمين من بينها "يا بديع يا بديع حق تامر مش هيضيع"، و"يا شهيد نام واتهنى واستانا على باب الجنة"، و"لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله والإخوان أعداء الله".

وقال إبراهيم عرفة أمين شرطه وصديق الزهار فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن الشهيد كان يتمتع بخلق طيب وحسن السمعة، مشيراً إلى أن الزهار كان متواجدا فى القرية الأربعاء الماضى، وفور سماعه بيان القوات المسلحة انتابته حالة من السعادة والفرحة، وشارك فى مسيرة مؤيدة للبيان نظمها أهالى القرية.

جدير بالذكر أنه تم تشيع جنازة الشهيد فى جنازة عسكرية مهيبة حضرها مدير أمن المنوفية اللواء أحمد عبد الرحمن وعدد من القيادات، بالإضافة إلى الآلاف من أهالى القرية والقرى المجاورة.