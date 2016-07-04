أحمر الشفاه الأكثر جاذبية لـ عيد الفطر

إذا كنت تتابعين صيحات الشفاه لهذا الموسم، فستجدين أن أكثر الألوان رواجاً أصبحت تلك الباهتة والمطابقة للون الشفاه أو الألوان الأرجوانية الفاتحة، لذلك يفضل الابتعاد هذا العيد عن الألوان الوردية حتى إن كانت مبهجة، واستبدالها بألوان هذا الموسم الباهتة والمطفأة، والتي تسمى بالـ Matte.

إليك أفضل ألوان الشفاه المناسبة لهذا العيد حسب لون بشرتك:

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1.البشرة الفاتحة: من أفضل الألوان المناسبة للبشرة الفاتحة اللون الخوخي الهادئ مع القليل من اللمعان لإبراز تألق بشرتك، وكذلك اللون الوردي، وعلى الرغم من أنه غير رائج هذا الموسم، إلا أنه يمكنك استخدام درجاته الفاتحة والباهتة لتتلاءم مع صيحات الموسم وأجواء العيد. أما أفضل الألوان على الإطلاق هذا العام فهو لون الشفاه نفسها، فيمكنك ترك شفتيك دون وضع أحمر الشفاه والاكتفاء بملمع بسيط لإبراز تألقهما فقط.

2.البشرة متوسطة البياض: من أنواع البشرة التي يصعب اختيار أحمر شفاه مفضل لها، فجميع الألوان تلائمها، ولكن أكثر ما يناسبها هو تحديد الشفاه بلون أغمق قليلاً من اللون الذي ستستخدمينه، فمثلاً: إذا كنت تحبين اللون الخوخي، يمكنك تحديد شفتيك باللون الخوخي الداكن مع استخدام اللون الفاتح داخل الشفاه، وسيفيدك هذا التكنيك أيضاً في الحصول على شفاه أكثر امتلاء، كما يمكنك استخدام اللون البنفسجي الداكن على حدود الشفاه والأفتح منه داخلها لتبدو شفاهك جذابة بطريقة جديدة، كما يمكنك وضع ملمع شفاه فقط والتمتع بشفاه طبيعية.

3.البشرة الغامقة: من أفضل الألوان التي تناسب البشرة الغامقة اللون البرتقالي، فهو رائع لإبراز جمالها وتألقها، كذلك اللون البني المائل للوردي قليلاً، فهو يناسب هذه البشرة كثيراً، بالإضافة إلى الشفاه الخالية من أحمر الشفاه مع القليل من ملمع الشفاه الذي يبرز جمال وتألق الشفاه بطريقة طبيعية جذابة.