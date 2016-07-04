تركيب ٨ مظلات للمستقبلين والمودعين أمام الصالات بالمطار

صرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، أنه تم التعاقد على تركيب ٨ مظلات لتجنب المستقبلين والمودعين من حرارة الشمس على غرار المظلات الموجودة بمبنى الرحلات الموسمية.

وأوضح محروس، أنه سيتم تركيب المظلات بمبنى الركاب 1 بمطار القاهرة الدولى، وتوزيعها على النحو التالى ٣ مظلات أمام صالة الوصول 1 ، و٣مظلات أمام صالة السفر 1، ومظلتان أمام صالة 3 الوصول الدولى.

وقال محروس، أن ذلك يحدث فى إطار التيسيرات التى تقدمها شركة ميناء القاهرة الجوى للمستقبلين والمودعين، وتماشيًا مع زيادة الرحلات خلال هذه الفترة، التى تشهدعودة المعتمرين والعاملين بالخارج لقضاء أجازة الصيف وعيد الفطر المبارك.