تكثيف أمنى لكشف ملابسات العثور على جثة شاب مصاب بطلقات نارية في قنا‎

مراسل«ONA»:

> تكثف وحدة مباحث نجع حمادى، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة “عامل أجرى”، وبها طلقات نارية، بعزبة محمود الحصري التابعة لمنطقة وادي كوم امبو، التابعة للوحدة المحلية لقرية الحلفاية بنجع حمادى.

تلقى اللواء صلاح حسان، مديرأمن قنا، إخطارًا،بالعثورعلى جثة عامل، بها طلقات نارية بقنا.

وكشفت التحريات العثور على جثة”مصطفى . ا.ع”، 33 سنة- عامل، وبها طلقات نارية، وتم نقل الجثة لمستشفى بهجورة التكاملي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة مباحث نجع حمادي بالتحري حول الواقعة، وكشف ملابساتها، وندب الطب الشرعي، لمعرفة أسباب الوفاة، لإنهاء إجراءات تصريح الدفن .