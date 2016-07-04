3 أسباب تزيد من شعورك بالحموضة فى العيد

أكد الدكتور رضا الوكيل أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب عين شمس أن الحموضة تزداد فى العيد لتناول الكثير من الوجبات الدسمة، بالإضافة إلى تناول كحك العيد والذى يحتوى على كميات كبيرة من السمن والسكر.

وقال الدكتور رضا من الملاحظ بعد انتهاء رمضان الاحساس بالحموضة عند كثير من الناس نظرا لتغيير نمط الوجبات عما كان معتاد علية خلال شهر رمضان، مع الإكثار من الطعام والذى يؤدى إلى ارتجاع المعدى المرىء ووصول الحامض المعدى إلى الجزء الأسفل من المرىء، مما يؤدى إلى تهيج الغشاء المبطن لهذا الجزء وتنبيه الأطراف العصبية به فيشعر الشخص بالحموضة.

وأشار الدكتور الوكيل إلى أنه مع ازدياد نسبة الحامض قد يحدث انقباض فى العضلات فى الجزء الأسفل من المرىء مما يسبب الشعور بالألم فى فم المعدة وخلف عظام الصدر، مع الإحساس بوجود جسم غريب فى هذه المنطقة.

ويستعرض الدكتور رضا الوكيل الأسباب المؤدية للحموضة فى العيد أهمها:

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>أولا: تناول البسكويت والكحك والغريبة، وأكثرها على الإطلاق الغريبة لاحتوائها على كميات كبيرة من السمن والدقيق، مما يؤدى إلى زيادة نسبة الحامض بالمعدة.

ثانيا: تناول المشروبات الغازية والإكثار منها اعتقادا بأنها تساعد فى هضم كميات الطعام مما يتسبب فى زيادة المشكلة، لأنها تزيد من محتويات المعدة، وأيضا الغازات الموجودة فيها تسبب الانتفاخ وتمدد المعدة، مما قد يعوق عملها فى إتمام عملية الهضم.

ثالثا: تناول وجبات كبيرة ودسمة قبل النوم مباشرة وقد يتسبب امتلاء المعدة إلى ارتجاع محتوياتها إلى الفم، ويسبب الإحساس بمرارة الفم أو نزولها إلى الجهاز التنفسى، والقصبة الهوائية، وقد يسبب الكحة أو تزييق الصدر نتيجة انقباض الشعب الهوائية بسبب الحامض الموجود فى سائل الارتجاع.

وينصح بالإقلال من تناول كميات الكحك والمشروبات الغازية خلال العيد لتجنب الحموضة وعدم تناول الوجبات الدسمة والنوم بعدها مباشرة.

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